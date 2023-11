Los colaboradores de Enralados culminaron a lo grande la semana. Jose Ramallo, Carlos Ventura, Ana Trabadelo y Delia Santana se emplearon a fondo para acabar el viernes por todo lo alto. Un nuevo reto de 'Agárrate los Nachos' mostró la divertidísima imagen de los cuatro integrantes del programa comiéndose la más tradicional fruta de Canarias. ¡Ojo!, no solo zampárselo, sino engullirlo como si no hubiera un mañana. Todo por llevar a cabo el último de los desafíos de Nacho Egea. Las risas en el plató del programa de Videre TV no se hicieron esperar una vez se puso en marcha el reto.