Ana María Coll, perdió a su hijo de 3 años y a su marido en Sot de Chera (Valencia) la noche del 29 de octubre tras las inundaciones provocadas por la presa del Buseo.

Momentos antes de ser recibida por la jueza de Catarroja que está citando a familiares de las víctimas, Ana María en declaraciones a los medios ha pedido “justicia” y la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón “por no estar en su puesto de trabajo” y ha añadido que no quiere que Mazón le pida perdón “porque no me los va a devolver”.