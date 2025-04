Comienza el mes de abril y, a su vez, el momento de recordar el momentazo televisivo 'abril-cerral'. Han pasado ya 16 años desde que Elena Furiase protagonizase aquel recuerdo que vive gratis en nuestra memoria y que, no lo neguemos, nos ha dado tantas risas.

Desde entonces, cada primero de abril la actriz se convierte en Trending Topic, a pesar de que a Elena Furiase no le solía hacer demasiada gracia este hecho... Pero por suerte, parece que eso ha cambiado, y la hija de Lolita Flores ha decidido abrazar el meme y unirse a la broma, aunque no le ha salido demasiado bien y ha tenido hasta que borrar 'stories' por las respuestas que recibía.

Furiase quiso confirmar su cambio de mentalidad subiendo un 'storie' diciendo que el famoso refrán 'En abril, aguas mil' ya no se lleva, en una clara referencia al 'abril-cerral', pero la gente no entendió la broma y tuvo que borrar la publicación.

Porque aunque seguro que una enorme parte de sus seguidores sí lo pillaron, según cuenta la actriz en un vídeo, se ve que otra parte de sus fans pensaron que lo decía porque tras las intensas e incesantes lluvias que ha habido en marzo en toda España por fin había salido el sol. Entonces las respuestas fueron del estilo 'No cantes victoria, mira lo que se viene'... "Y yo no me refería a las lluvias. Por eso he borrado las historias, porque para una broma que hago y no se entiende...", confesaba entre risas e indignación la actriz.