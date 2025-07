Tomar el sol en Canarias estos días no es recomendable, según las autoridades. Desde hace un mes todo el archipiélago se encuentra en riesgo extremo por radiación ultravioleta. Para los expertos no exponerse al sol, a cualquier hora y lugar, es lo ideal. Pero hay trabajadores que no pueden evitar esta radiación solar. Para ellos, pero también para las personas con piel clara, mayores o los más pequeños se recomienda evitar la exposición al sol. Ir por la sombra también ayuda a corto y a largo plazo. Porque la piel no olvida.