La Mezquita-Catedral de Córdoba en llamas. Las imágenes grabadas por turistas y locales a quienes ha sorprendido en la calle Magistral González Francés el incendio del monumento más emblemático de Córdoba, Patrimonio Universal de la Humanidad, dan cuenta de las importantes dimensiones del siniestro, que los bomberos y todo el dispositivo de emergencia desplegado han logrado controlar tras varias horas de intenso trabajo. Si a las 21.15 horas de este viernes saltaban las alarmas, a las 23.00 horas tanto las autoridades eclesiásticas como civiles informaban de que el incendio estaba controlado.

"Es terrible", ha señalado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, cuando pasaban las once de la noche. "Hay daño y ha habido daño y habrá que evaluar los daños cuando ya se extinga el fuego con más detalle a la luz del día pero no va a ser una catástrofe", ha añadido el regidor.