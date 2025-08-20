Jeremy Clarkson es periodista, presentador y una de las caras más famosas del mundo automovilístico a escala internacional. El británico fue el presentador del programa sobre coches ‘Top Gear’ durante trece años, entre 2002 y 2015. Sin embargo, su andadura por el programa se vio frenada en seco tras ser despedido por agredir al productor, Oisin Tymon.

Una década después, Clarkson sigue siendo conservando su estatus gran celebridad. De hecho, en pleno agosto de 2025, Clarkson cuenta con más de nueve millones de seguidores en Instagram y roza los ocho millones en X.

En el año 2024, mientras Clarkson presentaba ‘The Grand Tour’, programa disponible en Amazon Video, también estuvo involucrado en la grabación de la serie automovilística ‘One for the Road’. Con motivo de su rodaje, Clarkson llevó a cabo un formato de ‘preguntas y respuestas’ con multitud de seguidores. Uno de ellos publicó el 'meet and greet' en YouTube, en un vídeo que deja constancia de que en una respuesta el presentador dejó muy mal parada a una ciudad española: “Es el peor lugar en el que he estado”.