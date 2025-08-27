Los equipos de extinción luchan contrarreloj contra un nuevo incendio desatado en Asturias sin que el viento colabore. A vista de dron, una cámara térmica deja ver el rastro de las llamas sobre el terreno de San Antolín de Ibias, que se propagan con gran rapidez. Dos poblaciones han sido ya desalojadas y otras cuatro tienen recomendación de hacerlo. Ha sido una noche larga porque el fuego sobrepasa los cortafuegos, dificultando los trabajos de las brigadas. El presidente del principado de Asturias ha reunido a su gabinete de crisis.