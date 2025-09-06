Barniedo, el osezno que fue rescatado en 2024 con las almohadillas de sus patas quemadas durante un incendio en la montaña leonesa, ha sido localizado en perfecto estado de salud tras sobrevivir a un nuevo gran fuego en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre.

El ejemplar, que simboliza la resistencia de la fauna salvaje frente a las catástrofes medioambientales, ha sido seguido por la Patrulla Oso de la Fundación Patrimonio Natural gracias a un emisor de radiofrecuencia colocado en una de sus orejas, después de que el GPS dorsal se desprendiera, probablemente por frotamiento con la vegetación.