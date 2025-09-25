La Provincia

Charter 100 impulsa la cooperación empresarial femenina para el desarrollo de Canarias y África

Charter 100 Canarias convertirá el próximo sábado, 4 de octubre, a Gran Canaria en punto neurálgico de la cooperación empresarial en el Atlántico Medio, reuniendo por primera vez a mujeres empresarias de Canarias, Azores, Madeira, Melilla, Marruecos y Mauritania. El evento, que coincide con la celebración del X Aniversario de la Asociación, marcará un hito en la internacionalización del liderazgo femenino desde las regiones ultraperiféricas.