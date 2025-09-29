La emotiva despedida de una azafata en su último vuelo tras años de servicio

La emotiva despedida de una azafata en su último vuelo tras años de servicio

La emotiva despedida de una azafata en su último vuelo tras años de servicio

Un emotivo momento se vivió a bordo de un avión cuando el piloto dedicó unas palabras de despedida a Pilar, una azafata que se jubilaba ese mismo día. El mensaje, pronunciado por megafonía, fue una muestra de cariño y reconocimiento por parte de sus compañeros de tripulación, que quisieron agradecerle todos sus años de trabajo. El video fue compartido por la hermana de Pilar en redes sociales, junto a un mensaje de orgullo y emoción por el homenaje recibido.

