Dalia Guerra

La falta de renovación de la red, uno de los principales retos del sistema de agua en Canarias

La falta de renovación de la red y no tanto el déficit de infraestructuras es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el ciclo integral del agua en las próximas décadas. Así lo puso este miércoles de manifiesto el director territorial de zona sur de España de Aqualia, Higinio Martínez, quien confirmó que en estos momentos no se están renovando al ritmo que se debería. «Una planta no dura 200 años y existe un déficit de inversión de 5.000 millones anuales en toda España», determinó.