La 'ley de nietos' permite la nacionalización de descendientes de españoles que emigraron a América el siglo pasado

Los nietos de españoles que emigraron hace décadas para trabajar o por motivos ideológicos, perseguidos por la dictadura franquista, tienen ahora una oportunidad para obtener la nacionalidad española. Antes era un sueño, pero ya se puede hacer realidad merced a la Ley de Memoria Democrática, o Ley de Nietos como la han rebautizado. El 22 de octubre es el último día para solicitarla.