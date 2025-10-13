Agencia ATLAS

Nuevo telescopio de última generación en Tenerife

Tenerife ya tiene nuevo telescopio de última generación. Una innovación científica con la que podrá investigar la inmensidad del universo y calcular la trayectoria de los asteroides. Este telescopio es el mayor de los instalados en el observatorio tinerfeño y se trata de la mayor infraestructura astronómica de financiación privada de España. Con su puesta en marcha se refuerza el papel de Canarias como hub internacional para afrontar retos globales en ciencia.