Manifestación Anticipada de Voluntad. Un documento necesario

También conocido como testamento vital, la manifestación anticipada de voluntad permite que una persona deje por escrito qué cuidados desea o no desea recibir. Es un documento de valor legal en el que se expresan las instrucciones sobre tratamientos médicos y cuidados. Se activa cuando la persona no tiene capacidad para decidir por sí misma. También permite nombrar un representante que actúe como interlocutor con el equipo sanitario. ¿Por qué es importante? ¿Dónde y cómo se puede cumplimentar?