Tecnología 3D para mejorar los resultados de las intervenciones en el Negrín

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha decidido apostar por la tecnología 3D para mejorar los resultados de las intervenciones. Para ello, desde la Unidad de Ingeniería Biomédica, Planificación Quirúrgica y Diseño 3D se elaboran modelos impresos y virtuales a partir de las imágenes que se obtienen en los TAC y resonancias magnéticas. Gracias a esta iniciativa, no solo es posible reducir los tiempos quirúrgicos, también optimizar la precisión de las técnicas y disminuir el riesgo de sufrir complicaciones, lo que aporta grandes ventajas a los pacientes.