Habla Eduardo Martínez, un hombre de 49 años que sufrió una lesión medular

La vida de Eduardo Martínez cambió de forma radical en noviembre de 2012, cuando entrenaba con su bicicleta en el Pico de Las Nieves para presentarse a una prueba deportiva y, en el descenso, perdió el control en una curva. En aquel momento, era jefe de un almacén de distribución de medicamentos, acababa de casarse y tenía muchos proyectos, pero el accidente le provocó fracturas en varias vértebras y una lesión medular que le ha llevado a permanecer desde entonces en una silla de ruedas. Tal y como relata, ingresó en la unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria tras ser operado de urgencia, un servicio de referencia para todo el Archipiélago con el que se siente muy agradecido y que este mes conmemora su 25º aniversario.