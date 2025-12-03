Sara Fernández

Detenidos por homicidio imprudente el anestesista y la dueña de la clínica dental de Alzira donde fue atendida la menor fallecida

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista y a la dueña de la clínica dental de Alzira donde fue sedada la niña de seis años que falleció horas después de ser atendida en el Hospital de la Ribera. Así lo han confirmado fuentes policiales, que detallan que el especialista que asistió a las pequeñas está siendo investigado como presunto autor de un delito de homicidio. Asimismo, también está acusado de un delito contra la omisión de socorro y otro contra la salud pública, así como un delito de robo, por la sustracción de los fármacos que presuntamente robaba del hospital en el que prestaba sus servicios habitualmente, y que posteriormente utilizaba en las clínicas privadas donde requerían sus servicios.