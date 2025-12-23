Bernardo Hernández

Seguro obligatorio para patinetes eléctricos

La movilidad urbana vive un nuevo punto de inflexión con la entrada en vigor el 26 de enero de 2026, del seguro obligatorio para patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, que pasan a denominarse oficialmente vehículos personales ligeros (VPL), recuerda Bernardo Hernández, periodista experto en Seguridad Vial. La medida responde a la aplicación de una directiva europea cuyo objetivo principal es reforzar la protección de las posibles víctimas en caso de accidente. Más información