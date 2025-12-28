Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasUD Las PalmasDerbi de baloncestoPlus Ultra CanariasCandelaria DelgadoPareja fallecida en accidentes de motoDerbi de baloncesto
instagramlinkedin
La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia y Protección Civil emite un Es-Alert a toda la provincia

La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia y Protección Civil emite un Es-Alert a toda la provincia

PI STUDIO

La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia y Protección Civil emite un Es-Alert a toda la provincia

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las tormentas están descargando con mucha fuerza en Alicante y Valencia, donde se dan ya acumulados de agua de más de 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos. La Aemet ha activado a primera hora de la tarde el aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia y la Generalitat Valenciana ha enviado un segundo mensaje de Es_Alert a todos los móviles de la provincia de Valencia. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents