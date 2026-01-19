Atlas News

El consejero Antonio Sanz alerta de que la situación más complicada está en los coches descarrilados fuera de la vía

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha explicado que la situación más complicada se concentra en los vagones que han quedado en el terraplén, donde podría haber aún pasajeros atrapados. El dispositivo sanitario mantiene seis hospitales activados para recibir a los heridos y coordinar traslados. El accidente, ocurrido a unos ocho kilómetros de Adamuz (Córdoba), ha dejado hasta el momento al menos 21 fallecidos y un centenar de heridos, según datos provisionales. De ellos, 25 están graves y están siendo derivados a distintos hospitales de la zona. Más información