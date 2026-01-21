Sara Fernández

Muere un maquinista en prácticas de 27 años al descarrilar un tren en Gelida

Solo dos días después del grave accidente de Adamuz, un nuevo descarrilamiento ferroviario ha vuelto a sacudir la red ferroviaria. Un tren de Rodalies de la línea R4 ha descarrilado en Gelida a última hora del martes tras el desplome de un muro de contención sobre la vía, causando la muerte de una persona y dejando cinco heridos graves. El suceso se ha producido poco antes de las nueve de la noche, cuando el convoy circulaba en dirección a Barcelona entre Sant Sadurní y Gelida. Más información