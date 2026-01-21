Lucía Feijoo Viera

Un superviviente en Adamuz se salvó tras escoger un billete distinto por primera vez

Alejandro Alcolea, profesor de Educación Física en Móstoles (Madrid), volvía a la capital el domingo pasado en el tren Iryo tras pasar un fin de semana en Málaga y vivió el descarrilamiento con la suerte de salir ileso tras elegir por primera vez un tipo de billete distinto al habitual que utiliza para viajar, cuyo asiento corresponde a los vagones más afectados por el choque.