DGT/Bernardo Hernández

Fernando Grande-Marlaska: "La baliza V16 salva vidas"

"Creemos que la baliza V16 puede salvar vidas y una sola vida protegida es razón más que suficientes para hacer obligatorio su uso”, ha subrayado el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska durante la inauguración, este jueves, de la jornada Peatones y seguridad vial, un encuentro organizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico para contribuir a fortalecer la cultura de la movilidad segura y sostenible con las personas, y en especial los peatones, en el centro de las políticas de seguridad vial. Más información