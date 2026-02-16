Secciones

Bustinduy anuncia una propuesta normativa para regular la publicidad de los alimentos no saludables

Atlas News

Atlas News

Madrid
El Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha presentado el acto "Regular la publicidad de los alimentos no saludables". Durante su intervención, el ministro ha anunciado que el Gobierno anunciará, en las próximas semanas, una propuesta normativa para regular la publicidad de los alimentos no saludables, que calificó de "nociva para la salud de los niños".

