Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

El Gobierno aprueba una estrategia para combatir la soledad no deseada

Ángel con 83 años lleva cinco meses en la residencia y se siente solo. Cuatro horas a la semana las comparte con Yendari, un médico cubano que se ha apuntado al programa iniciativa de la Universidad y el Ayuntamiento de Bilbao. A él le ofrecen el alojamiento más asequible a cambio de hacer acompañamiento de mayores. Todos ganan. En A Coruña, la receta contra el olvido llega en forma de bonos de 50 euros. Una ayuda directa para que los mayores salgan de sus casas, compartan una mesa y charlen un rato. Así se sienten acompañados durante unas horas. Una de cada cinco personas en España sufre soledad no deseada. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la primera estrategia estatal sobre la soledad no deseada. Se busca crear una red de seguridad ciudadana para que nadie vuelva a sentirse invisible. Más información