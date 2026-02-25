Secciones

Elisa Mouliaá sobre Errejón: "Utilizaba técnicas de psicópata"

Sara Fernández

Una segunda mujer ha denunciado ante los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid al exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por delitos de agresión sexual. La acción penal se presenta directamente ante la justicia por una "actriz de reconocida notoriedad" y la firma Alfredo Arrién, el mismo abogado que representa a Elisa Mouliaá, cuya denuncia contra el político ha concluido con apertura de juicio, pendiente de confirmarse por la Audiencia Provincial de Madrid. Más información

