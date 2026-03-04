Secciones

En España la mortalidad por cáncer de mama ha caído más de un 40% en 30 años

Atlas News

Atlas News

Superar el cáncer gracias a la investigación. Así entró Esther en un ensayo de cuatro meses. Tenía 32 años y un cáncer agresivo y avanzado, como Gema. Se han dado muchos pasos para percibir el ensayo clínico como vida, no era así hace 20 años. Llegó la investigación y ahora Gema, con revisiones cada seis meses, se vuelca ayudando en la Asociación Jienense de cáncer de mama. Más información

