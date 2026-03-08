Adolfo Rodríguez

8M en LA PROVINCIA

Hoy hablamos sobre el 8M y lo hacen ellas. Periodistas de LA PROVINCIA/DLP comparten lo que significa ser mujer en el periodismo: los retos, los aprendizajes y también los cambios que aún quedan por contar. Nayra Bajo de Vera, Mónica Goçalves Ramos, Irene Mederos, Andrea Saavedra y Elena Rodríguez hablan en este vídeo.