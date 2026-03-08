Secciones

Es noticia
8M CanariasUD Las PalmasEl Guiniguada verde'Pinchazos adelgazantes'Sucesos en CanariasFeria del QuesoTiempo en Canarias
instagramlinkedin
8M en LA PROVINCIA

8M en LA PROVINCIA

Adolfo Rodríguez

8M en LA PROVINCIA

Adolfo Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria
RRSS WhatsAppCopiar URL

Hoy hablamos sobre el 8M y lo hacen ellas. Periodistas de LA PROVINCIA/DLP comparten lo que significa ser mujer en el periodismo: los retos, los aprendizajes y también los cambios que aún quedan por contar. Nayra Bajo de Vera, Mónica Goçalves Ramos, Irene Mederos, Andrea Saavedra y Elena Rodríguez hablan en este vídeo.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents