8M en LA PROVINCIA
Hoy hablamos sobre el 8M y lo hacen ellas. Periodistas de LA PROVINCIA/DLP comparten lo que significa ser mujer en el periodismo: los retos, los aprendizajes y también los cambios que aún quedan por contar. Nayra Bajo de Vera, Mónica Goçalves Ramos, Irene Mederos, Andrea Saavedra y Elena Rodríguez hablan en este vídeo.
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Al menos cuatro muertos en el primer ataque israelí dentro de Beirut
ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN
DIRECTO | Feijóo participa en Tordesillas en un mitin de la campaña de Castilla y León
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER