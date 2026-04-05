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Ovación al rey Juan Carlos en la Maestranza de Sevilla

Ovación al rey Juan Carlos en la Maestranza de Sevilla

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Sevilla
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La expectación era máxima a las puertas de la Plaza de Toros de la Maestranza. El rey emérito Juan Carlos I volvía al coso tras varios años sin asistir a una corrida de toros en Sevilla. Acompañado por su hija, la Infanta Elena, ocupó un puesto de honor en el palco del tendido 1, en el balcón de los maestrantes. Y fue recibido con una gran ovación por parte de los asistentes a una cita que, en palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a Canal Sur, "es una de las corridas que más expectación va a generar esta temporada". Más información

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