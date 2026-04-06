Lucía Feijoo Viera

Artemis II alcanza un momento clave: “La Luna ya se ve más grande que la Tierra”

La cápsula Orion de la misión Artemis II de la NASA entrará este lunes en la órbita lunar y experimentará uno de sus puntos de máxima expectación durante su paso por la cara oculta de la Luna, cuando pierda las comunicaciones con la Tierra durante unos 40 minutos y se encuentre totalmente aislada en el espacio. Los cuatro astronautas de Artemis II -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- serán los primeros seres humanos en contemplar con sus ojos la otra parte de la Luna desde la misión de Apolo 17 en 1972. Pero este hito conllevará una pérdida total de las conexiones con nuestro planeta, puesto que la situación de la Luna, entre la Tierra y la nave, bloqueará las señales de radio. No obstante, la NASA ha asegurado que lo tienen completamente bajo control. Antes de Artemis II, más de veinte astronautas de las misiones Apolo experimentaron este silencio absoluto.