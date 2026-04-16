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Los comedores escolares, obligados a servir solo comida saludable

A partir de hoy los platos de los comedores escolares se llenan de colores. Más legumbre, pescado y cuatro raciones de fruta por semana. Son algunas de las indicaciones que establece el real decreto para conseguir menús escolares más saludables. Ahora los fritos se cambian por purés. Porque los fritos y azúcares estarán muy limitados. La carne, en especial la roja, también se verá reducida. Y se fomentará más el consumo de proteína vegetal. El reto, hacer platos atractivos para los niños. Usando productos de temporada y proximidad para hacer un menú mucho más sostenible. Más información