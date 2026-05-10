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Los pasajeros del crucero no tendrán contacto con nadie en el hospital Gómez Ulla de Madrid

Los pasajeros del crucero no tendrán contacto con nadie en el hospital Gómez Ulla de Madrid

Javier Vendrell Camacho

Los pasajeros del crucero no tendrán contacto con nadie en el hospital Gómez Ulla de Madrid

Javier Vendrell Camacho

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Los trabajadores del Hospital Gómez Ulla de Madrid están tranquilos ante la llegada de los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus, con "todo preparado y organizado" para garantizar que su cuarentena se hará en las máximas condiciones de seguridad para todos.

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