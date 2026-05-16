Gus de la Paz

Entrada del crucero 'Ambition' en A Coruña

El crucero 'Ambition', que fue aislado por un brote de norovirus con decenas de pasajeros y miembros de la tripulación con síntomas de gastroenteritis, ya se encuentra en el Puerto de A Coruña. Con unos minutos de adelanto sobre la hora prevista, las 9.30 horas, el barco ha llegado procedente de la ciudad francesa de Burdeos y se quedará en la ciudad 10 horas y media hasta las 20.00 horas, hora en la que partirá hacia Gijón. El trasatlántico ha hecho entrada en A Coruña en una mañana de mucha niebla y llovizna.