Bernardo Hernández

Frenado de emergencia para evitar atropellos

Los vehículos de nueva matriculación deberán incorporar de forma obligatoria sistemas de frenado automático de emergencia a partir de julio de 2026. Esta tecnología forma parte de los conocidos sistemas ADAS, un conjunto de ayudas avanzadas a la conducción diseñadas para mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes en carretera y ciudad. El periodista experto en seguridad vial Bernardo Hernández explica en que consiste el nuevo sistema de frenado de emergencia en los vehículos.