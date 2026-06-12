Secciones

Es noticia
Visita del papa a CanariasDespedida papa León XIV Gran CanariaSeguridad SocialMiguel Ángel Ramírez - UD Las PalmasViera llora en su adiós - UD Las PalmasCalle Nicolás Estévanez
instagramlinkedin
Ya se encuentran abiertas las puertas de acceso al recinto de la misa de León XIV en Santa Cruz

Ya se encuentran abiertas las puertas de acceso al recinto de la misa de León XIV en Santa Cruz

El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ya se encuentran abiertas las puertas de acceso al recinto de la misa de León XIV en Santa Cruz

El Día

Santa Cruz de Tenerife
RRSS WhatsAppCopiar URL

Ya se encuentran abiertas las puertas de acceso al recinto de la misa del papa León XIV en Santa Cruz.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents