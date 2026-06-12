José Pérez Curbelo

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Recepción en la ULPGC a los estudiantes con mejores notas en la PAU de junio 2026

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, recibe a los estudiantes que han obtenido las mejores clasificaciones en la convocatoria de junio de la PAU 2026. Más información