Yanira Martín

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Primer Encuentro Regional de Apoyo y Acompañamiento a los Pacientes con Cáncer de Pulmón

"Cuando se habla de cáncer de pulmón, ¿qué ha cambiado?". Con esta pregunta arrancó la primera mesa de debate del primer Encuentro Regional de Apoyo y Acompañamiento a estos pacientes, una cita que acogió este viernes el Gabinete Literario de la capital Gran Canaria, con el claro objetivo de dar voz y visibilidad a los afectados. "No se trata de añadirle años a la vida, sino vida a los años", manifestó Antonio Tavira, un hombre de 69 años que fue diagnosticado de la enfermedad en 2020. Más información. Más información