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Oposiciones docentes 2026 en Las Palmas de Gran Canaria

Oposiciones docentes 2026 en Las Palmas de Gran Canaria

José Pérez Curbelo

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Oposiciones docentes 2026 en Las Palmas de Gran Canaria

José Pérez Curbelo

Las Palmas de Gran Canaria
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Las oposiciones a docente han arrancado este sábado en Canarias con más de 8.200 aspirantes a los cuerpos de maestros y profesores de Educación Secundaria, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios, que buscan acceder a una de las 955 plazas disponibles en el Archipiélago, a través de un examen que se celebrará en veinticinco centros repartidos entre Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. En las imágenes, opositores en el IES Isabel de España, en Las Palmas de Gran Canaria. Más información. Más información

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