Irma Collín/ Alicia G. Ovies / Amor Domínguez

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El duro testimonio de de un superviviente de la mina de Cerredo: "Nos sentimos abandonados, allí no había medidas de seguridad y nos decían que todo estaba en regla"

El carbón, dicen, estaba allí. En la galería, en las pilas visibles, en la nave, en los camiones. No era una actividad residual confundida con labores de retirada de chatarra, para lo que solo tenía permiso en realidad la empresa. Según el relato de los supervivientes del accidente de Cerredo (Rolando Prieto, David González, Abel García y David Álvarez Álvarez), en aquella mina se sacaba carbón de forma habitual. Más información