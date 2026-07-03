Secciones

Es noticia
Granca Live FestMuerte Centro Comercial Puerto RicoFundación Puertos de Las PalmasPoli SuárezActualidad UD Las PalmasTerremoto VenezuelaLoterías en CanariasAnabel PantojaCalor extremo en Canarias
instagramlinkedin
Muere Gastón, el tiburón del Aquarium Finisterrae de A Coruña

Muere Gastón, el tiburón del Aquarium Finisterrae de A Coruña

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Muere Gastón, el tiburón del Aquarium Finisterrae de A Coruña

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO | MUSEOS CIENTÍFICOS CORUÑESES

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

Gaston, el tiburón toro que era una de las estrellas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, ha fallecido. Así lo ha confirmado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en sus redes sociales. "Durante varias xeracións, Gastón espertou a fascinación de milleiros de coruñeses e coruñesas dende a sala Nautilus. Hoxe despedímolo pero quedará nos nosos mellores recordos. O noso agradecemento ao equipo de Museos Científicos Coruñeses polo seu coidado e dedicación", explicaba el Rey en una publicación.

TEMAS

Tracking Pixel Contents