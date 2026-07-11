Secciones

Es noticia
Bosque secreto de 3.000 bonsáisFeria del Chorizo de TerorRamón Herrera, buzo del Puerto de Las PalmasMarcial Morales, candidato de 1º CanariasDestello verde en el cielo de CanariasDetenido otro de los atracadores de El MiradorNuevo videoclip de Quevedo
instagramlinkedin
9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Sara Fernández García / PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Sara Fernández García / PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La huella del incendio forestal de Los Gallardos se extiende como una gran mancha rojiza y oscura entre este municipio, Bédar y las inmediaciones de la autovía A-7. La imagen muestra la magnitud de un fuego que ha castigado con especial intensidad el Levante almeriense y que, en sus momentos más críticos, llegó a avanzar hasta 100 metros por minuto.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents