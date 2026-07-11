Sara Fernández García / PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

La huella del incendio forestal de Los Gallardos se extiende como una gran mancha rojiza y oscura entre este municipio, Bédar y las inmediaciones de la autovía A-7. La imagen muestra la magnitud de un fuego que ha castigado con especial intensidad el Levante almeriense y que, en sus momentos más críticos, llegó a avanzar hasta 100 metros por minuto.