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Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Sara Fernández

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Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Sara Fernández

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MADRID
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La Comunidad de Madrid afronta una de las mayores emergencias forestales de los últimos años, con tres incendios de gran magnitud que continúan activos en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y el frente procedente de Almorox (Toledo), este último en fase de estabilización. Aunque los trabajos nocturnos han permitido contener parcialmente el avance de las llamas, ninguno de los focos ha podido darse por controlado y los operativos siguen centrando sus esfuerzos en evitar nuevos brotes y proteger los núcleos habitados. La gravedad de la situación, marcada por la simultaneidad de los incendios, el fuerte viento y las altas temperaturas ha llevado al Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional y asumir la coordinación de la respuesta, con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). 

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