Lucía Feijoo Viera

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Un ‘Spider-Man’ baja del coche para ayudar a una persona en silla de ruedas y se hace viral

Un hombre disfrazado del superhéroe de Marvel Comics, Spider-Man, que iba camino a una actividad infantil, baja de su auto y decide ayudar a una persona en silla de ruedas a cruzar una vía transitada de Jonesboro, Arkansas. El gesto fue grabado y se hizo viral en las redes sociales, demostrando que el verdadero heroísmo se encuentra en las acciones del día a día.