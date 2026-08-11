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Estabilizado el incendio forestal de Tírig (Castellón), que ha quemado 810 hectáreas

El incendio forestal que se inició la tarde del pasado viernes en el término municipal de Tírig (Castellón) ha sido estabilizado, según haninforman fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. El fuego ha arrasado un total de 810 hectáreas, de las cuales 617 corresponden a terreno forestal. Por municipios, Tírig ha sido el más afectado con 404 hectáreas calcinadas, seguido de Catí, con unas 350 hectáreas de superficie tanto forestal como no forestal. Más información