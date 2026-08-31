José Pérez Curbelo

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La ULPGC acoge el Congreso internacional más relevante en energías sostenibles

La ULPGC coorganiza, a través del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos Renovables (GRRES), la 21ª Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible de Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente (SDEWES, por sus siglas en inglés), una cita científica de referencia que por primera vez se celebra en España, y en cuya organización participan también la Universidad de Zagreb (Croacia) y el Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal). El Congreso se celebra del 31 de agosto al 3 de septiembre, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades (Campus del Obelisco), en Las Palmas de Gran Canaria. Más información. Más información