Le Cordon Bleu Madrid

El lanzaroteño Gabriel Navarro gana la XIV edición del Premio Promesas de la alta cocina Le Cordon Bleu

La gastronomía española vuelve a demostrar su capacidad para generar talento emergente con nombres propios que empiezan a abrirse camino en el sector. Uno de ellos es Gabriel Navarro Oliveros, un estudiante de tan solo 17 años procedente de Lanzarote, que ha logrado imponerse en la XIV edición del Premio Promesas de la alta cocina, uno de los certámenes más relevantes para jóvenes cocineros en España. Más información