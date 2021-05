El pasado jueves, 13 de mayo, un camión de grandes dimensiones perdió su carga y causó grandes retenciones en la salida del túnel del Julio Luengo, en la zona de Las Alcaravaneras. Afortunadamente no ocasionó heridos, pero según muestra un vídeo el suceso pudo acabar en tragedia.

"No me acabo de desgraciar por poco", informa el conductor. "Si yo hubiera adelantado al camión se me hubiera caído todo esto encima. Menos mal que lo vi venir. Gracias a dios que me dio por frenar", afirma el hombre en el vídeo que se ha compartido a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.