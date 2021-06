Efectivos de emergencias han acudido a Gáldar, donde un coche se ha precipitado por un barranco en la zona de la GC-220, próximo a Hoya de Pineda.

Helicópteros del GES han acudido al lugar, al igual que Bomberos del Consorcio, Policía Local, Guardia Civil y el Servicio de Urgencias Canario.

Thank you for watching

En estos momentos se desconoce si hay heridos por este siniestro.