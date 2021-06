Buenas noticias para la familia de Charlie, el perro que se había perdido en el aeropuerto de Gran Canaria. Después de llegar con el can a Gran Canaria, en un vuelo procedente de Madrid, los familiares del can habían denunciado a través de las redes sociales la pérdida del animal en un vuelo de Iberia con el código IB3838, que aterrizó el pasado lunes a las 18.21 horas. "Nuestro perro Charly se les escapó dentro del aeropuerto y todavía no sabemos nada de él", señalaba Silvia Mensegar en su cuenta de Twitter.

Tras una campaña en el que se solicitaba la colaboración ciudadana, Charlie apareció sano y salvo y ya se encuentra con sus familiares.