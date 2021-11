El juez dejó en libertad al propietario del vehículo, que fue detenido el sábado por la mañana, porque su abogada presentó una coartada: estaba en una discoteca, hay testigos y cámaras que se están comprobando. También se comprueba la ubicación de los móviles de ambos. El conductor del vehículo se enfrenta a un delito de homicidio imprudente y al abandonar el lugar del atropello, impidió que le realizaran la prueba de drogas y alcohol. Además, si no iba solo, todo los que fueran en el coche serán acusados de omisión de socorro. El conductor –y si iban acompañantes- dejó tirada y moribunda en la calle a Claudia, una joven de 20 años estudiante de medicina, que acabó muriendo. El coche fue encontrado abollado, con sangre, un faro roto y un cartón tapando la luna hecha añicos. Se encontró gracias a la colaboración ciudadana, en concreto a un operario de limpieza que se percató del estado del vehículo. El dueño del coche no tenía seguro y dijo que no sabía que su amigo había atropellado a una joven.